Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Бормио невероятно притягателен не только своей выразительной стилистикой, но и качеством современных комплектующих материалов. Монолитная конструкция из сидения и спинки обита экокожей, подчеркнутой с помощью декоративного шва, создает модный винтажный эффект. Еще одна отличительная черта данной модели ‒ черные ножки, дополнительно скрепленные перекладиной. Несмотря на внешнюю утонченность, они даже со временем не утратят своей устойчивости и эсетической привлекательности.
Высота ножек:65,5 см.
Материал ножек:черный металл;
Материал основания:фанера;
Обивка:Искуственная кожа;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина550 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья435 мм
- Глубина сиденья515 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес5.15 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет