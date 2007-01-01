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Настоящее фото товара Стул полубарный Борми, черная экокожа, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Борми, черная экокожа, ножки черные
11 оценок
20 990
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Борми, черная экокожа, ножки черные - фото 1Стул полубарный Борми, черная экокожа, ножки черные - фото 2Стул полубарный Борми, черная экокожа, ножки черные - фото 3Стул полубарный Борми, черная экокожа, ножки черные - фото 4Стул полубарный Борми, черная экокожа, ножки черные - фото 5Стул полубарный Борми, черная экокожа, ножки черные - фото 6

Стул полубарный Борми, черная экокожа, ножки черные

Артикул: CH-089-173
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья435 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Бормио невероятно притягателен не только своей выразительной стилистикой, но и качеством современных комплектующих материалов. Монолитная конструкция из сидения и спинки обита экокожей, подчеркнутой с помощью декоративного шва, создает модный винтажный эффект. Еще одна отличительная черта данной модели ‒ черные ножки, дополнительно скрепленные перекладиной. Несмотря на внешнюю утонченность, они даже со временем не утратят своей устойчивости и эсетической привлекательности.

Высота ножек:65,5 см.

Материал ножек:черный металл;

Материал основания:фанера;

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья435 мм
  • Глубина сиденья515 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес5.15 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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