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Настоящее фото товара Стул Частер, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Частер, черный, экокожа
14 оценок
10 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Частер, черный, экокожа - фото 1Стул Частер, черный, экокожа - фото 2Стул Частер, черный, экокожа - фото 3Стул Частер, черный, экокожа - фото 4Стул Частер, черный, экокожа - фото 5

Стул Частер, черный, экокожа

Артикул: CH-087-426
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Универсальная модель стула в современном дизайне с горизонтальными прострочками на спинке. Этот стул добавит уют в ваш дом и прекрасно подойдет для размещения посетителей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки676 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Вес упаковки7 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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