Характеристики товара
Описание
Универсальная модель стула в современном дизайне с горизонтальными прострочками на спинке. Этот стул добавит уют в ваш дом и прекрасно подойдет для размещения посетителей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина600 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки676 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Вес упаковки7 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Изделия стопируютсяНет