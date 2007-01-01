Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Chilly рогожка Lumos темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Chilly рогожка Lumos темно-синий
15 оценок
4 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Chilly рогожка Lumos темно-синий - фото 1Стул Chilly рогожка Lumos темно-синий - фото 2Стул Chilly рогожка Lumos темно-синий - фото 3Стул Chilly рогожка Lumos темно-синий - фото 4

Стул Chilly рогожка Lumos темно-синий

Артикул: CH-080-717
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Классический обеденный стул Chilly рогожка Lumos без подлокотников на металлических ножках плоской формы. Мягкая обивка выполнена из рогожки прочного и износостойкого материала. Внутренняя сторона сиденья и спинки украшена геометричной строчкой. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны. Максимальная нагрузка - 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес4.3 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветтемно-серый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Kenner 151 KS, бежевый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена

Стул Kenner 151 KS, бежевый/ черный каркас

75
Распродажа
Фотография товара Стул Ника вращающийся велюр терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ника вращающийся велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99041
18 490 ₽Оптовая цена

Стул Ника вращающийся велюр терракотовый

26
В наличии 50 шт.В пути 80 шт.
Фотография товара Стул Arkebuz, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Arkebuz, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Стул Arkebuz, серый

57
Настоящее фото товара Стул Irys, черный/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Стул Irys, черный/ черный

53
Фотография товара Стул Бетти от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бетти, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена

Стул Бетти

46
Настоящее фото товара Стул Элин, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Элин, темно-бежевый

8
Фотография товара Стул Ronda, микровелюр, бук, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ronda, микровелюр, бук, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Стул Ronda, микровелюр, бук, серый

9
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Грег, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Грег, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79053
7 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Грег, черный

6
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 69021
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук

8
Распродажа
Фотография товара Стул Gavi, коричневый, ткань, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gavi, коричневый, ткань, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09075
16 090 ₽Оптовая цена

Стул Gavi, коричневый, ткань, черный каркас

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лутон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лутон, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390

Стол Лутон

44
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/бежевая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от40 89030
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/бежевая рогожка

10
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от23 49013
26 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло

26
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт Нево, ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Нево, ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99012
45 390 ₽

Стол Лофт Нево, ЛДСП

13
New
Фотография товара Стол BALDE 140 MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC / TAUPE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE 140 MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC / TAUPE, произведённого компанией ChiedoCover
59 49044
105 690 ₽

Стол BALDE 140 MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC / TAUPE

11
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Oslo, квадратный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Oslo, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 09045
18 290 ₽Оптовая цена

Стол Oslo, квадратный

26
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
от10 79029
14 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Окленд d1200, патина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Окленд d1200, патина, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390

Стол Окленд d1200, патина

37
Фотография товара Стол обеденный Догу от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Догу, произведённого компанией ChiedoCover
от68 590
Оптовая цена

Стол обеденный Догу

150
Настоящее фото товара Стол Пальмира, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена

Стол Пальмира

32

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул Light 020 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Light 020, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Стул Light 020

6
Распродажа
Фотография товара Стул Quill, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill, черный , произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Quill, черный

14
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Quill soft, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill soft, белый , произведённого компанией ChiedoCover
4 09027
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Quill soft, белый

6
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул без подлокотников Flow, серо- бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул без подлокотников Flow, серо- бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена

Стул без подлокотников Flow, серо- бежевый

14
В наличии 28 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), изумрудный

7
Фотография товара Стул 1213AM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 1213AM, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул 1213AM

13
New
Фотография товара Стул Одди Diamond велюр тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Diamond велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Одди Diamond велюр тёмно-серый

6
В наличии 8 шт.
New
Фотография товара Стул Одди Diamond велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Diamond велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Одди Diamond велюр серый

9
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул полубарный Бриф DD букле светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Бриф DD букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стул полубарный Бриф DD букле светло-серый

7
В наличии 3 шт.В пути 36 шт.
Настоящее фото товара Стул Chilly велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Chilly велюр терракотовый

14

Товар в корзине

Стул Chilly рогожка Lumos темно-синий
Стул Chilly рогожка Lumos темно-синий
4 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лутон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лутон, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390

Стол Лутон

44
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/бежевая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от40 89030
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/бежевая рогожка

10
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от23 49013
26 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло

26
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт Нево, ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Нево, ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99012
45 390 ₽

Стол Лофт Нево, ЛДСП

13

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности