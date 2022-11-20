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Диван прямой Nixon, красно-оранжевый - фото 1

Диван прямой Nixon, красно-оранжевый

Артикул: CH-050-471
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина2100 мм
  • Глубина825 мм
  • Высота820 мм
  • Цветкрасный, оранжевый
  • Страна изготовленияРоссия

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