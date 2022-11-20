Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина600 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Вес5.06 кг
- Объем0.201 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ, микровельвет
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул Бостон 20мм
Стул Раунд 20мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый