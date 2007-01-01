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Стул Колин NEW вельвет зеленый

Артикул: CH-074-570
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный кухонный стул с оригинальной формой спинки. В качестве обивки используется мягкий велюр, износостойкий, гигроскопичный материал с приятной на ощупь бархатистой фактурой. Металлический каркас в черном цвете огибает спинку и выступает аккуратным акцентом модели. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Габариты упаковки для логистики990
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул Колин NEW вельвет зеленый
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