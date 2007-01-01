Характеристики товара
Описание
Цельнолитое кресло Нени имеет эргономичную форму и прекрасно подойдет для организации обеденных зон на верандах летних кафе или патио. Перфорированная поверхность изделия обеспечивает хорошую вентиляцию, а мягкая серая подушка на сидении обеспечит дополнительный комфорт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина605 мм
- Глубина585 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Вес3.5 кг
- Материал каркасастекловолокно
- Цветсерый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки605 мм
- Высота упаковки585 мм
- Глубина упаковки800 мм
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет