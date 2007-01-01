Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул-кресло Нени, тортора, с серой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул-кресло Нени, тортора, с серой подушкой
15 оценок
17 790
Товар в корзине. Перейти
Стул-кресло Нени, тортора, с серой подушкой - фото 1Стул-кресло Нени, тортора, с серой подушкой - фото 2Стул-кресло Нени, тортора, с серой подушкой - фото 3
Новинка

Стул-кресло Нени, тортора, с серой подушкой

Артикул: CH-089-054
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина605 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Лион с подлокотниками и подушкой, желтый, голубой
Фотография товара Стул Лион с подлокотниками и подушкой, желтый, голубой от компании ChiedoCover.
Следующий Стул складной Компакт, береза
Фотография товара Стул складной Компакт, береза от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Цельнолитое кресло Нени имеет эргономичную форму и прекрасно подойдет для организации обеденных зон на верандах летних кафе или патио. Перфорированная поверхность изделия обеспечивает хорошую вентиляцию, а мягкая серая подушка на сидении обеспечит дополнительный комфорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина605 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес3.5 кг
  • Материал каркасастекловолокно
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки605 мм
  • Высота упаковки585 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Элден обеденный, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элден обеденный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090

Стул Элден обеденный, бежевый

11
Фотография товара Дизайнерский стул Elegans, бежевый, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Elegans, бежевый, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Дизайнерский стул Elegans, бежевый, металл, черный

11
  • бежевый
  • темно-серый
  • изумрудный
В наличии 10 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, терракотовый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, терракотовый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
17 790
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, терракотовый, золото

9
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Снас М, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Снас М, хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Стул Снас М, хром

13
  • хромированный
  • черный
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Лоис, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Лоис, серый

5
Фотография товара Стул Генуя, массив бука, андрис бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Генуя, массив бука, андрис бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Стул Генуя, массив бука, андрис бежевый

7
Фотография товара Стул Малли, голубой, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Малли, голубой, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул Малли, голубой, черные ножки

8
Фотография товара Стул Амбел, металл круглый профиль, коричневый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбел, металл круглый профиль, коричневый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Амбел, металл круглый профиль, коричневый, черный, велюр

14
Фотография товара Стул Греил, бежевый, темный шоколад, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Греил, бежевый, темный шоколад, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул Греил, бежевый, темный шоколад, велюр

6
Фотография товара Стул Делия, шенилл, коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Делия, шенилл, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Стул Делия, шенилл, коралловый

6
  • бежевый
  • серый
  • коричневый
В наличии 7 шт.В пути 40 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от35 690
Оптовая цена

Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость

7
  • бежевый, коричневый
  • коричневый, белый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол обеденный Колими от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Колими, произведённого компанией ChiedoCover
от78 190
Оптовая цена

Стол обеденный Колими

38
В наличии 13 шт.
Новинка
Фотография товара Стол Сонна, черный/керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сонна, черный/керамика, произведённого компанией ChiedoCover
86 890

Стол Сонна, черный/керамика

6
  • черный
  • белый
Новинка
Фотография товара Стол Селика, черный/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Селика, черный/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
33 990

Стол Селика, черный/керамика белая

11
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол КРЕМОНА 160 КЛ-188 Контрастный мрамор / белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол КРЕМОНА 160 КЛ-188 Контрастный мрамор / белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
77 99055
170 190 ₽

Стол КРЕМОНА 160 КЛ-188 Контрастный мрамор / белый каркас

14
В наличии 16 шт.
Новинка
Фотография товара Стол раздвижной Киннерс, черный/керамика черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Киннерс, черный/керамика черная, произведённого компанией ChiedoCover
27 390

Стол раздвижной Киннерс, черный/керамика черная

11
  • белый, черный, мрамор
  • черный, мрамор
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, супер белый, белый муар

8
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, серый
  • коричневый, черный
  • черный, темно-коричневый
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лид, 900мм, мрамор белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стол нераздвижной Лид, 900мм, мрамор белый, белый муар

5
Фотография товара Стол Монте 120, Натуральное дерево/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте 120, Натуральное дерево/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Стол Монте 120, Натуральное дерево/Слоновая кость

13
  • бежевый, коричневый
  • коричневый, белый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол обеденный Apriori T, D90, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T, D90, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от84 390
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T, D90, белый

31

Другие товары из раздела стулья для кухни

Настоящее фото товара Стул Форли светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Форли светло-серый

39
Фотография товара Стул ГЕРМАН ЛАТТЕ #25, велюр / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ГЕРМАН ЛАТТЕ #25, велюр / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул ГЕРМАН ЛАТТЕ #25, велюр / черный каркас

5
  • бежевый
  • серый
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Джуни пластиковый чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джуни пластиковый чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
1 99051
3 990 ₽

Стул Джуни пластиковый чёрный

12
  • черный
  • красный
  • зеленый
Настоящее фото товара Стул Прайд, произведённого компанией ChiedoCover
1 690

Стул Прайд

14
Фотография товара Стул барный Беккет букле бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Беккет букле бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул барный Беккет букле бежевый

8
  • серый
  • темно-серый
  • терракот
  • бежевый
В наличии 78 шт.В пути 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Лоуренс, каркас черный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Лоуренс, каркас черный, оранжевый

11
Фотография товара Стул Эва, шенилл, каркас зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эва, шенилл, каркас зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590

Стул Эва, шенилл, каркас зеленый

5
  • белый
  • бежевый
  • зеленый
  • розовый
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Эван, шенилл, каркас пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эван, шенилл, каркас пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590

Стул Эван, шенилл, каркас пыльно-розовый

11
  • белый
  • бежевый
  • зеленый
  • розовый
В наличии 35 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Нестик, стальные ноги, черный, серебро, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нестик, стальные ноги, черный, серебро, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Нестик, стальные ноги, черный, серебро, экокожа

5
  • черный
  • бежевый, черный
  • белый, черный
  • серебряный, светло-серый
Фотография товара Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, черный, серебро, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, черный, серебро, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, черный, серебро, велюр

7

Товар в корзине

Стул-кресло Нени, тортора, с серой подушкой
Стул-кресло Нени, тортора, с серой подушкой
17 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от35 690
Оптовая цена

Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость

7
  • бежевый, коричневый
  • коричневый, белый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол обеденный Колими от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Колими, произведённого компанией ChiedoCover
от78 190
Оптовая цена

Стол обеденный Колими

38
В наличии 13 шт.
Новинка
Фотография товара Стол Сонна, черный/керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сонна, черный/керамика, произведённого компанией ChiedoCover
86 890

Стол Сонна, черный/керамика

6
  • черный
  • белый
Новинка
Фотография товара Стол Селика, черный/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Селика, черный/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
33 990

Стол Селика, черный/керамика белая

11
В наличии 15 шт.

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Два по цене одного
Два по цене одного

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как грамотно выбрать мебель для бара?
Как грамотно выбрать мебель для бара?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.04.2026 Уникальные стулья из Китая в наличии
Уникальные стулья из Китая в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности