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Стул Кроссбэк, береза/ белый

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Стул Кроссбэк, береза/ черный
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Стул Кроссбэк, береза/ черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина495 мм
  • Глубина535 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый

Варианты каркаса

Стул Кроссбэк, береза/ белый - каркас в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Стул Кроссбэк, береза/ белый - каркас в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Кроссбэк, береза/ белый - каркас в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Кроссбэк, береза/ белый - каркас в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Кроссбэк, береза/ белый - каркас в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Кроссбэк, береза/ белый - каркас в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Кроссбэк, береза/ белый - каркас в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Кроссбэк, береза/ белый - каркас в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Кроссбэк, береза/ белый - каркас в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Кроссбэк, береза/ белый - каркас в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Кроссбэк, береза/ белый - каркас в цвете Морилка белаяМорилка белая
Стул Кроссбэк, береза/ белый - каркас в цвете Светлый орехСветлый орех
Стул Кроссбэк, береза/ белый - каркас в цвете ЛакЛак
Стул Кроссбэк, береза/ белый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Кроссбэк, береза/ белый - каркас в цвете Старинный орехСтаринный орех
Стул Кроссбэк, береза/ белый - каркас в цвете ВенгеВенге

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