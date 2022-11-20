Характеристики товара
Описание
Высота: 825 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 600 мм
Высота до сидения: 470 мм
Производство - Россия
Высота: 825 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 600 мм
Высота до сидения: 470 мм
Производство - Россия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
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Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
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Кресло для офиса МГ-28 хром
Кресло для офиса МГ-28 PL
Кресло для офиса МГ-29 хром
Кресло для офиса МГ-29 PL
Стационарные опоры для офисных кресел