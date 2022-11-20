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Стул Квета

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Характеристики товара

Описание

Высота: 825 мм

Ширина: 520 мм

Глубина: 600 мм

Высота до сидения: 470 мм

Производство - Россия

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