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Стул Leo, темно-серый

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота825 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес7.1 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
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