Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота825 мм
- Ширина490 мм
- Глубина520 мм
- Вес7.1 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
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