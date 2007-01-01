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Стул Прометей, каркас из стали темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027 - фото 1Стул Прометей, каркас из стали темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027 - фото 2Стул Прометей, каркас из стали темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027 - фото 3
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Стул Прометей, каркас из стали темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027

Артикул: CH-075-635
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В комплект входит подушка со съёмным чехлом из 100% влагоотталкивающего полиэстера темно-серого цвета. Материал ткани

полиэстер 100% плотностью 300гр/м2

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасасталь
  • Плотность300 г/м²
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки860 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Вес упаковки9.30 кг
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стул Прометей, каркас из стали темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027
Стул Прометей, каркас из стали темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027
от 19 990
В корзине

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