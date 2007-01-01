Характеристики товара
Описание
В комплект входит подушка со съёмным чехлом из 100% влагоотталкивающего полиэстера темно-серого цвета. Материал ткани
полиэстер 100% плотностью 300гр/м2
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина560 мм
- Высота760 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал каркасасталь
- Плотность300 г/м²
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки860 мм
- Глубина упаковки680 мм
- Вес упаковки9.30 кг
- Объём упаковки0.44 м3
- Изделия стопируютсяНет