Характеристики товара
Описание
Высота: 750 мм
Высота до сиденья: 440 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 480 мм
Материал: массив березы
Вес: 3.5 кг
Цвет стула может быть другим
Производство - Россия
Высота: 750 мм
Высота до сиденья: 440 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 480 мм
Материал: массив березы
Вес: 3.5 кг
Цвет стула может быть другим
Производство - Россия
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