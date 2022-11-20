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Стул-кресло Кантри, без подушки

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Стул-кресло Венское

Характеристики товара

Описание

Высота: 750 мм

Высота до сиденья: 440 мм

Ширина: 520 мм

Глубина: 480 мм

Материал: массив березы

Вес: 3.5 кг

Цвет стула может быть другим

Производство - Россия

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Выполненные заказы

Стул Кантри, красное дерево
Стул Кантри, красное деревоСтул Кантри, красное деревоСтул Кантри, красное дерево
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