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Стул Рэкс, морская глубина

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Характеристики товара

Описание

Изящный в своей простоте, визуально лёгкий стул в стиле хай-тек.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Мягкое сидение модного оттенка сшито из микровелюра. Данный материал гиппоалергенный, экологичный, мягкий и прятный на ощупь, при этом очень прочный, эластичный, износоустойчивый и долговечен при использовании. Сидение стула из полипропилена и не используется отдельно от чехла, но удобно то, что чехол съемный. Можно провести профилактическую чистку и надеть обратно, без особых усилий.
Металлический каркас покрыт порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию (диаметр/толщина каркаса 18/1,5 мм)Максимальная статическая нагрузка на стул 260 кг.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА

Изогнутая спинка сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула. К каркасу приложен комплект крепежа и схема сборки.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ

Чистка пылесосом, для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина490 мм
  • Вес4,08 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Страна изготовленияРоссия

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