Характеристики товара
Описание
Изящный в своей простоте, визуально лёгкий стул в стиле хай-тек.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Мягкое сидение модного оттенка сшито из микровелюра. Данный материал гиппоалергенный, экологичный, мягкий и прятный на ощупь, при этом очень прочный, эластичный, износоустойчивый и долговечен при использовании. Сидение стула из полипропилена и не используется отдельно от чехла, но удобно то, что чехол съемный. Можно провести профилактическую чистку и надеть обратно, без особых усилий.
Металлический каркас покрыт порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию (диаметр/толщина каркаса 18/1,5 мм)Максимальная статическая нагрузка на стул 260 кг.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Изогнутая спинка сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула. К каркасу приложен комплект крепежа и схема сборки.
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ
Чистка пылесосом, для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией.
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина470 мм
- Глубина490 мм
- Вес4,08 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьямикровелюр
- Страна изготовленияРоссия