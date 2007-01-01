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Настоящее фото товара Стул Айра, орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Айра, орех
35 оценок
6 690
Товар в корзине. Перейти
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Стул Айра, орех

Артикул: CH-050-516
35 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - орех; Ширина - 40; Глубина - 48; Высота - 85; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 38; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки990 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Вес упаковки4.50 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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