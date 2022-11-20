Характеристики товара
Описание
Эргономичная и удобная спинка, повторяющая контуры тела.
► Мягкое с сиденье с комфортной посадкой.
► Устойчивый каркас основания из прочной стальной трубы Ø25 мм, выглядит элегантно и придают стулу ощущение легкости.
Эта модель подойдет для абсолютно любого интерьера, выполненного в современном стиле, станет оригинальным украшением кухни, столовой или гостиной
Габариты (ШхГхB), мм: 400 х 560 х 980
Высота посадки, мм: 470 (±10)
Высота спинки, мм: 560
Глубина сиденья, мм: 400
Ширина сиденья, мм: 400
Максимальная нагрузка, кг: до 100
Вес нетто: 5,2 кг
Покрытие металлокаркаса: Хром-люкс (никель-хром) или Порошковая окраска (ЭМАЛЬ)
Стопировка: не стопируются в собранном виде
Конструкция: сварная
Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина400 мм
- Глубина560 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия