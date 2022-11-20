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Стул Пекин

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Стул Каре

Характеристики товара

Описание

Эргономичная и удобная спинка, повторяющая контуры тела.
► Мягкое с сиденье с комфортной посадкой.
► Устойчивый каркас основания из прочной стальной трубы Ø25 мм, выглядит элегантно и придают стулу ощущение легкости.
Эта модель подойдет для абсолютно любого интерьера, выполненного в современном стиле, станет оригинальным украшением кухни, столовой или гостиной

Габариты (ШхГхB), мм: 400 х 560 х 980
Высота посадки, мм: 470 (±10)
Высота спинки, мм: 560
Глубина сиденья, мм: 400
Ширина сиденья, мм: 400
Максимальная нагрузка, кг: до 100

Вес нетто: 5,2 кг
Покрытие металлокаркаса: Хром-люкс (никель-хром) или Порошковая окраска (ЭМАЛЬ)
Стопировка: не стопируются в собранном виде
Конструкция: сварная

Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме

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Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина560 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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