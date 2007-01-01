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Стул Vente

Артикул: CH-074-131
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный и комфортный стул, идеально подходящий для создания уютной атмосферы в ресторанах, отелях и кафе.
Преимущества:

  • Современный дизайн: Лаконичный силуэт и актуальные цвета гармонично впишутся в любой интерьер.
  • Прочность и долговечность: Каркас из металла обеспечивает надежность и устойчивость к интенсивной эксплуатации.
  • Комфорт: Оптимальная глубина сиденья и удобные подлокотники гарантируют комфортное времяпрепровождение для ваших гостей.
  • Износостойкая обивка: Ткань обладает высокой устойчивостью к истиранию, легко чистится.

Этот стул станет отличным решением для обновления интерьера вашего заведения и подчеркнет его индивидуальность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Цвет ножекчерный
  • Обивкавелюр

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