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Настоящее фото товара Стул полубарный Бетлфаст, бежевая ткань, массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Бетлфаст, бежевая ткань, массив бука
9 оценок
39 190
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Бетлфаст, бежевая ткань, массив бука - фото 1Стул полубарный Бетлфаст, бежевая ткань, массив бука - фото 2Стул полубарный Бетлфаст, бежевая ткань, массив бука - фото 3Стул полубарный Бетлфаст, бежевая ткань, массив бука - фото 4Стул полубарный Бетлфаст, бежевая ткань, массив бука - фото 5

Стул полубарный Бетлфаст, бежевая ткань, массив бука

Артикул: CH-089-171
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компактный и уютный, наш стул Белфаст полубарный создан, чтобы проводить на нем все свое время! В форме этого стула вы увидите оттенки разных эпох, от античности до 20-х годов. Посмотрите, как спинка стула красиво и необычно сконструирована. Что важно, она довольно высока, чтобы уверенно поддержать ваш позвоночник. Стул Белфаст полубарный - замечательный предмет мебели, влюбиться в который можно с первого мгновения, лишь взглянув на него.

Высота ножек:63 см.
Материал ножек:массив бука (орех);
Материал основания:массив бука (орех);
Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья445 мм
  • Высота до сиденья630 мм
  • Вес8.2 кг
  • Материалмассив бука
  • Цветбежевый, натуральный
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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