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Стул Range, оранжевый - фото 1

Стул Range, оранжевый

Артикул: CH-050-271
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материалпластик, бук
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветоранжевый, бежевый

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