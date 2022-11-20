Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина540 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Материалпластик, бук
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Цветоранжевый, бежевый
Стул Диана велюр оранжевый
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Стул обеденный Batista, зеленый
Стул обеденный Batista, серый
Стул Рансол серый / черный глянец
Стул полубарный Dave латте
Стул полубарный Leo кофейный
Стул Paola зеленый с жаккардом
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом
Стул Bruno винный
Стул Самба с пюпитром
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Конференц кресло Форум-CH
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