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Настоящее фото товара Стул Палтамо без подлокотников, дуб, тон терра, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Палтамо без подлокотников, дуб, тон терра
13 оценок
40 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Палтамо без подлокотников, дуб, тон терра - фото 1Стул Палтамо без подлокотников, дуб, тон терра - фото 2Стул Палтамо без подлокотников, дуб, тон терра - фото 3Стул Палтамо без подлокотников, дуб, тон терра - фото 4Стул Палтамо без подлокотников, дуб, тон терра - фото 5

Стул Палтамо без подлокотников, дуб, тон терра

Артикул: CH-089-280
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Палтамо без подлокотников — это элегантное и функциональное решение для кафе и ресторанов, выполненное из сращенного массива дуба с тоном терра. Его лаконичный дизайн и высококачественные материалы делают его идеальным выбором для создания стильного интерьера. Стул имеет высоту 78 см, что позволяет ему удобно сочетаться с большинством стандартных столов, обеспечивая комфортное размещение гостей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья445 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасадуб
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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