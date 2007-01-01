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Настоящее фото товара Стул Палтамо без подлокотников, дуб, каркас тон черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Палтамо без подлокотников, дуб, каркас тон черный
14 оценок
51 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Палтамо без подлокотников, дуб, каркас тон черный - фото 1Стул Палтамо без подлокотников, дуб, каркас тон черный - фото 2Стул Палтамо без подлокотников, дуб, каркас тон черный - фото 3Стул Палтамо без подлокотников, дуб, каркас тон черный - фото 4Стул Палтамо без подлокотников, дуб, каркас тон черный - фото 5

Стул Палтамо без подлокотников, дуб, каркас тон черный

Артикул: CH-089-281
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Палтамо без подлокотников — это элегантное и функциональное решение для кафе и ресторанов, выполненное из сращенного массива дуба с черным тоном. Его лаконичный дизайн и высококачественные материалы делают его идеальным выбором для создания стильного интерьера. Стул имеет высоту 78 см, что позволяет ему удобно сочетаться с большинством стандартных столов, обеспечивая комфортное размещение гостей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья445 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасадуб
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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