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Стул Sirius, мягкое сидение

Артикул: CH-059-512
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Венский стул из массива бука, изготовленный из лучшего отечественного сырья по классической технологии XIX века. Компактный и стильный стул из нашей коллекции впишется практически в любой интерьер, а качественное покрытие, прочный гнутый деревянный каркас, позволит эксплуатировать такой предмет интерьера долгие годы.

Количество штук в упаковке 2 шт
Габариты упаковки 0,94*0,45*0,59 м
Вес 10 кг
Объем 0,25 м3

Изделия доступны для заказа в цветах: темный орех, светлый орех, белый, беленый дуб, слоновой кости , крем - без наценки; по каталогам RAL и NCS наценка +10%

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4,2 кг
  • Цветоранжевый, коричневый, белый, серый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасмассив бука

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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