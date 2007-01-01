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Стул Sirius

Артикул: CH-059-450
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Венский стул из массива бука, изготовленный из лучшего отечественного сырья по классической технологии XIX века. Компактный и стильный стул из нашей коллекции впишется практически в любой интерьер, а качественное покрытие, прочный гнутый деревянный каркас, позволит эксплуатировать такой предмет интерьера долгие годы.

Изделия доступны для заказа в цветах: темный орех, светлый орех, белый, беленый дуб, слоновой кости , крем - без наценки; по каталогам RAL и NCS наценка +10%

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4,2 кг
  • Цветкоричневый, белый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасмассив бука
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки940 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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