Характеристики товара
Описание
Складной стул со свежими современных формами идеально подходит для всех интерьеров: дома, офиса и мест общественного пользования.
Максимальная допустимая нагрузка - 180 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина550 мм
- Высота745 мм
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки960 мм
- Глубина упаковки135 мм
- Вес упаковки15.70 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет