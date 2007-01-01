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Стул складной Arkulla

Артикул: CH-014-388
41 оценка
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Характеристики товара

Описание

Складной стул со свежими современных формами идеально подходит для всех интерьеров: дома, офиса и мест общественного пользования.
Максимальная допустимая нагрузка - 180 кг.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота745 мм
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки960 мм
  • Глубина упаковки135 мм
  • Вес упаковки15.70 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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