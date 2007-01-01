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Стул складной Samman Van R, черный, под ротанг - фото 1Стул складной Samman Van R, черный, под ротанг - фото 2Стул складной Samman Van R, черный, под ротанг - фото 3Стул складной Samman Van R, черный, под ротанг - фото 4Стул складной Samman Van R, черный, под ротанг - фото 5

Стул складной Samman Van R, черный, под ротанг

Артикул: CH-073-616
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Раскладной стул Charisma - отличный выбор для создания уюта в доме, офисе или на даче. Универсальный дизайн позволяет использовать складную мебель для дачных посиделок в саду с друзьями, для обустройства мобильности офисного пространства, а также для организации тренингов и мастер - классов.

Пластиковый складной стул со спинкой сочетает в себе комфорт и функциональность. Вы легко сможете убрать его, освободив дополнительное пространство, а также транспортировать и хранить его без лишних хлопот. Складные стулья со спинкой разработаны с учетом анатомических особенностей человека, что обеспечивает максимально комфортное сидение. Максимальная нагрузка на стул 200 кг.

Металлический каркас стула имеет порошковый окрас, который придает ему современный вид и обеспечивает надежность при использовании садового стула. Сиденье и спинка стула выполнены из полипропилена устойчивого к воздействию УФ-излучения, сохраняют свой цвет длительное время. Расположение ножек позволяет удобно разместить стул под столом, не мешая движению и обеспечивая достаточное пространство для ног.

На концах опор складных стульев для кухни имеются заглушки, которые обезопасят напольное покрытие от повреждения, а при использовании стула в качестве садовой мебели они предотвратят попадание грязи внутрь каркаса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Материалполипропилен
  • Цветчерный, серебряный

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