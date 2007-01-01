Характеристики товара
Описание
Cтулья «Лион» из роупа – это идеальное решение для создания уютной атмосферы на террасе, в саду или на открытом балконе. Стильный дизайн в сочетании с высококачественными материалами делают эти стулья непревзойденными. Алюминиевый каркас гарантирует прочность и надежность, а плетение из эластичных лент высокопрочных полиэфирных волокон создает удобное и уютное сидение. Подушка в комплекте со стулом выполнена из полиэстера 100% плотностью 300гр/м2 с влагоотталкивающей пропиткой. Это надежный и прочный материал, который легко очищается и устойчив к неблагоприятным погодным условиям.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина620 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес7 кг
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветсалатовый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки840 мм
- Глубина упаковки750 мм
- Вес упаковки7.50 кг
- Объём упаковки0.41 м3
- Изделия стопируютсяНет