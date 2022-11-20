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Стул Венский, венге

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Характеристики товара

Описание

Стул деревянный. Массив бука. Тонировка на выбор. Бестселлер всех времен. Вневременная модель используется многими поколениями. Его качающийся предшественник, выпускающийся в массовом производстве с 1850 года, был любимым стулом Пабло Пикассо. С 19-го века эта простая и элегантная мебель обогатила внешний вид жилых комнат, столовых и кафе во всем мире. На сегодняшний день было продано 60 миллионов этих стульев. Стулья имеют традиционную форму. Их качество и долговечность ценятся на протяжении многих лет, которым они обязаны технологиям производства, основанном преимущественно на гнутье элементов из бука, что делает их одной из лучших классиков мебели.

Производство - Польша

Цвет -ВЕНГЕ

Гарантия производства: есть

Количество стульев в упаковке: 2

Размер упаковки: 590*440*1000

Объем упаковки (м3): 0,260

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес3.2 кг
  • Материалбук
  • Страна изготовленияПольша

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