Характеристики товара
Описание
Стул деревянный. Массив бука. Тонировка на выбор. Бестселлер всех времен. Вневременная модель используется многими поколениями. Его качающийся предшественник, выпускающийся в массовом производстве с 1850 года, был любимым стулом Пабло Пикассо. С 19-го века эта простая и элегантная мебель обогатила внешний вид жилых комнат, столовых и кафе во всем мире. На сегодняшний день было продано 60 миллионов этих стульев. Стулья имеют традиционную форму. Их качество и долговечность ценятся на протяжении многих лет, которым они обязаны технологиям производства, основанном преимущественно на гнутье элементов из бука, что делает их одной из лучших классиков мебели.
Производство - Польша
Цвет -ВЕНГЕ
Гарантия производства: есть
Количество стульев в упаковке: 2
Размер упаковки: 590*440*1000
Объем упаковки (м3): 0,260
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина420 мм
- Глубина540 мм
- Вес3.2 кг
- Материалбук
- Страна изготовленияПольша