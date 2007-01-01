Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Страс, дуб, тон коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Страс, дуб, тон коньяк
15 оценок
от 44 590
Стул Страс, дуб, тон коньяк - фото 1Стул Страс, дуб, тон коньяк - фото 2Стул Страс, дуб, тон коньяк - фото 3Стул Страс, дуб, тон коньяк - фото 4Стул Страс, дуб, тон коньяк - фото 5

Стул Страс, дуб, тон коньяк

Артикул: CH-089-336
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Габана, велюр Каталана 14, каркас черный глянец
Фотография товара Стул Габана, велюр Каталана 14, каркас черный глянец от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Фотография товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Высота ножек:43 см.

Материал ножек:сращенный массив дуба, тон коньяк;

Материал основания:сращенный массив дуба, тон коньяк;

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес7.1 кг
  • Материал каркасамассив дуба
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Лофт-8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390

Стул Лофт-8

65
Фотография товара Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой

94
  • Табурет Лофт-11 барный с подножкой
  • Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
  • черный, темно-коричневый
Фотография товара Стул Эдепт, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эдепт, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул Эдепт, белый

62
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, серый, полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, серый, полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99010
11 090 ₽

Стул Тони, серый, полубарный

95
  • серый
  • синий
Фотография товара Стул складной Сандино, береза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Сандино, береза, произведённого компанией ChiedoCover
2 190
Оптовая цена

Стул складной Сандино, береза

42
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Комфорт, ФОРТУНА 12, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Комфорт, ФОРТУНА 12, венге, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Стул Комфорт, ФОРТУНА 12, венге

5
  • белый, серый
  • серый, темный орех
Фотография товара Деревянный стул Амадиу бежевый / орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Амадиу бежевый / орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Деревянный стул Амадиу бежевый / орех

14
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стул Сентор-1, венге, тедди14 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сентор-1, венге, тедди14, произведённого компанией ChiedoCover
13 190

Стул Сентор-1, венге, тедди14

5
  • бежевый, серый
  • коричневый
  • оранжевый, белый
Фотография товара Стул Соната, массив березы, андрис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Соната, массив березы, андрис, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Соната, массив березы, андрис

15
  • желтый, коричневый, золотой
  • коричневый, золотой, темно-коричневый
  • бежевый, светло-коричневый
Фотография товара Стул Нормонд, массив березы, андрис соты от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нормонд, массив березы, андрис соты, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Нормонд, массив березы, андрис соты

11
  • коричневый, белый, золотой
  • белый, золотой, темно-коричневый
  • бежевый, темно-коричневый

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 57, габардин бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 57, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол на стул 57, габардин бежевый

30
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, серый

7
  • Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, темный хаки
  • серый
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 40х20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 40х20, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 40х20

5
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, желтая

14
  • серый
  • желтый
  • голубой
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Чехол на стул со спинкой Чилли, крупная прострочка, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой Чилли, крупная прострочка, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой Чилли, крупная прострочка, велюр серый

46
  • желтый
  • бежевый
  • серый
Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от39035
600 ₽

Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый

37
Фотография товара Металлическая рамка 40х40 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлическая рамка 40х40 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Металлическая рамка 40х40 черный

47
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
  • серый
  • желтый
  • голубой
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Другие товары из раздела деревянные стулья

Фотография товара Стул Вольтер, венге, коала от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вольтер, венге, коала, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590

Стул Вольтер, венге, коала

35
  • бежевый, серый
  • коричневый, черный
  • черный
  • зеленый, белый
Фотография товара Стул барный Ува S, венге/ бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ува S, венге/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от40 990
Оптовая цена

Стул барный Ува S, венге/ бежевый

50
Фотография товара Стул Фабиано, орех/ шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фабиано, орех/ шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул Фабиано, орех/ шоколад

40
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Акрюм, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Акрюм, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена

Стул Акрюм, массив дуба

13
Фотография товара Стул Классик, выбеленная береза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Классик, выбеленная береза, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Стул Классик, выбеленная береза

9
Фотография товара Стул Наполеон с подушкой, подушка гобелен Земляничные воры морской, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон с подушкой, подушка гобелен Земляничные воры морской, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Стул Наполеон с подушкой, подушка гобелен Земляничные воры морской, каркас бук

6
Распродажа
Фотография товара Стул Бодрам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бодрам, произведённого компанией ChiedoCover
17 19010
18 990 ₽

Стул Бодрам

5
Фотография товара Деревянный стул Амиата бежевый / слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Амиата бежевый / слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Деревянный стул Амиата бежевый / слоновая кость

14
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Капри 17-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Капри 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Стул Капри 17-1

7
Фотография товара Стул венский Фасет, мягкое сиденье от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул венский Фасет, мягкое сиденье, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Стул венский Фасет, мягкое сиденье

5
  • Стул венский Фасет, бук
  • белый, черный

Товар в корзине

Стул Страс, дуб, тон коньяк
Стул Страс, дуб, тон коньяк
44 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 57, габардин бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 57, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол на стул 57, габардин бежевый

30
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, серый

7
  • Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, темный хаки
  • серый
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 40х20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 40х20, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 40х20

5
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, желтая

14
  • серый
  • желтый
  • голубой

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как грамотно разместить мебель в ресторане?
Как грамотно разместить мебель в ресторане?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 28.07.2025 Что такое стиль лофт?
Что такое стиль лофт?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 30.07.2025 10.000₽ скидки на мебель = 10.000₽ на услуги FoodSoul
10.000₽ скидки на мебель = 10.000₽ на услуги FoodSoul

Перейдите, чтобы узнать подробности