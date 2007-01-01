Характеристики товара
Описание
Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.
Высота ножек:43 см.
Материал ножек:сращенный массив дуба, тон терра;
Материал основания:сращенный массив дуба, тон терра;
Обивка:Отсутствует;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина550 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес7.1 кг
- Материал каркасамассив дуба
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет