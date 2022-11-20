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          Фотография Стул Вольтер Концепт от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стул Вольтер Концепт

          4.4
          Оптовая цена
          13 890 ₽
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          Стул Вольтер Концепт

          4.4
          13890 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина500 мм
          • Глубина540 мм
          • Материал каркасабук
          • Вес8 кг
          • Материал сиденьявелюр / кожзам / рогожка
          • Высота1000 мм

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