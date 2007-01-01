Характеристики товара
Описание
Лаконичная настольная лампа в дизайнерском стиле. Абажур выполнен из в нежном, кремовом цвете. Сдержанный дизайн делает лампу подходящей под множество интерьеров в современном стиле. Светильник прекрасно дополнит интерьер спальни или гостиной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина280 мм
- Глубина280 мм
- Высота495 мм
- Вес1.15 кг
- Материалметалл, пластик
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки360 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет