Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник. Оригинальный и лаконичный дизайн в металлическом каркасе чёрного цвета украшенный сферическими плафонами. В качестве источника света можно использовать лампы накаливания или ЛЭД. Вся конструкция надежно крепится на планку. Данная модель станет отличным дополнением для кухни, холла или гостиной. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина708 мм
- Глубина310 мм
- Высота1500 мм
- Вес1.92 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп7
- Мощность35 Вт
- ЦокольG9
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки2.82 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет