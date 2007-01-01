Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник выполнен в стиле модерн. Плафон округлой формы с дизайном в виде сетки на металлическом основании будет эффектным дополнением в любом помещении. Такой подвесной светильник прекрасно подойдет в интерьер спальни, холла или комнаты отдыха. При монтаже светильника, плафоны можно отрегулировать по высоте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина150 мм
- Глубина150 мм
- Высота1200 мм
- Вес1 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки155 мм
- Высота упаковки185 мм
- Изделия стопируютсяНет