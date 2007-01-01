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Настоящее фото товара Светильник подвесной Лоитер Розвелл, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник подвесной Лоитер Розвелл, светло-коричневый
8 оценок
4 59021
5 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светильник подвесной Лоитер Розвелл, светло-коричневый - фото 1Светильник подвесной Лоитер Розвелл, светло-коричневый - фото 2Светильник подвесной Лоитер Розвелл, светло-коричневый - фото 3Светильник подвесной Лоитер Розвелл, светло-коричневый - фото 4Светильник подвесной Лоитер Розвелл, светло-коричневый - фото 5Светильник подвесной Лоитер Розвелл, светло-коричневый - фото 6
Распродажа

Светильник подвесной Лоитер Розвелл, светло-коричневый

Артикул: CH-086-947
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина120 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота1300 мм
  • Вес1.07 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Светильник стильный акцент с эффектом глубины. Подвесной светильник в прозрачном коричневом стекле это элегантный элемент декора с насыщенным цветом и глянцевой текстурой. Рельефная поверхность плафона красиво преломляет свет, создавая игру теней и добавляя интерьеру глубину и выразительность. Такой светильник становится не просто источником света, а визуальным центром помещения. Плафон в форме вытянутого цилиндра со сдержанным, но эффектным силуэтом органично вписывается как в современные жилые интерьеры, так и в пространства Хорека. Светильник направляет свет вниз, обеспечивая акцентное освещение над столом, барной стойкой или в зоне отдыха. Светильник подходит для натяжных потолков и регулируется по высоте, что позволяет адаптировать его под разные задачи и планировку. Светильник станет стильным решением для тех, кто ценит детали, насыщенные оттенки и визуальный комфорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина120 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота1300 мм
  • Вес1.07 кг
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп1
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветсветло-коричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки180 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Вес упаковки1.18 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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