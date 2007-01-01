Характеристики товара
Описание
Стильный торшер выполнен в современном стиле, сочетая элегантность и функциональность. Его конструкция включает металлический корпус с золотистым покрытием, придающим изделию роскошный вид. Тканевый абажур белого цвета мягко рассеивает свет и создает приглушенное комфортное освещение. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27.Основание из мрамора не только добавляет эстетическую привлекательность, но и обеспечивает устойчивость лампы. Отличный вариант для украшения интерьера и создания дополнительного освещения в спальне или в зале.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина330 мм
- Глубина330 мм
- Высота1580 мм
- Вес5 кг
- Материалметалл, мрамор
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки340 мм
- Высота упаковки880 мм
- Вес упаковки6.2 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет