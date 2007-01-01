Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник — стиль и мягкий свет. Светильник выполнен в минималистичном стиле джапанди — сочетание японской сдержанности и скандинавского уюта. Цилиндрические плафоны из белого текстиля создают мягкое, ненавязчивое освещение, наполняя пространство теплом и комфортом. Подвес регулируется по высоте от 20 до 100 см, что позволяет адаптировать светильник под нужную зону: обеденный стол, зону отдыха или кухонный остров. Подходит для натяжных потолков и легко монтируется на стандартную монтажную планку. Плафоны из текстиля равномерно рассеивают свет и хорошо очищаются. Корпус изготовлен из металла с черным матовым покрытием, устойчивым к износу и механическим повреждениям. Оснащён тремя патронами Е27, рассчитанными на лампу мощностью до 60 Вт каждая (накаливания или ЛЭД). Эффективно освещает до 9 кв.м пространства. Подходит для жилых и коммерческих интерьеров: гостиная, спальня, кухня, детская, гостиница, кафе, ресторан или загородный дом. Комплектация: светильник, паспорт, схема установки, упаковка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота1325 мм
- Вес1.8 кг
- Материалметалл, текстиль
- Количество ламп3
- Мощность180 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки340 мм
- Высота упаковки250 мм
- Вес упаковки2.3 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет