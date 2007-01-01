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Настоящее фото товара Светильник подвесной Гасп Инари, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник подвесной Гасп Инари, белый
11 оценок
от 11 09024
14 590 ₽
Светильник подвесной Гасп Инари, белый - фото 1Светильник подвесной Гасп Инари, белый - фото 2Светильник подвесной Гасп Инари, белый - фото 3Светильник подвесной Гасп Инари, белый - фото 4Светильник подвесной Гасп Инари, белый - фото 5Светильник подвесной Гасп Инари, белый - фото 6
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Светильник подвесной Гасп Инари, белый

Артикул: CH-086-796
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота1325 мм
  • Вес1.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник — стиль и мягкий свет. Светильник выполнен в минималистичном стиле джапанди — сочетание японской сдержанности и скандинавского уюта. Цилиндрические плафоны из белого текстиля создают мягкое, ненавязчивое освещение, наполняя пространство теплом и комфортом. Подвес регулируется по высоте от 20 до 100 см, что позволяет адаптировать светильник под нужную зону: обеденный стол, зону отдыха или кухонный остров. Подходит для натяжных потолков и легко монтируется на стандартную монтажную планку. Плафоны из текстиля равномерно рассеивают свет и хорошо очищаются. Корпус изготовлен из металла с черным матовым покрытием, устойчивым к износу и механическим повреждениям. Оснащён тремя патронами Е27, рассчитанными на лампу мощностью до 60 Вт каждая (накаливания или ЛЭД). Эффективно освещает до 9 кв.м пространства. Подходит для жилых и коммерческих интерьеров: гостиная, спальня, кухня, детская, гостиница, кафе, ресторан или загородный дом. Комплектация: светильник, паспорт, схема установки, упаковка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота1325 мм
  • Вес1.8 кг
  • Материалметалл, текстиль
  • Количество ламп3
  • Мощность180 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки340 мм
  • Высота упаковки250 мм
  • Вес упаковки2.3 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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