Характеристики товара
Описание
Потолочный светодиодный светильник из коллекции Criteo. Мощность лампы 70 Вт, со световым потоком в 4900 лм. Благодаря пульту управления можно настраивать цветовую температуру под настроение. Симметричный дизайн и плавные линии дополнят любой интерьер. Площадь освещения составляет 15 кв.м., отличный вариант для спальни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 15 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 70 Вт.
- Световой поток 4900 Lm
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 65*45*14
Вес брутто: 4
Объем: 0,040
Основные характеристики
- Высота80 мм
- Ширина400 мм
- Длина600 мм
- Материалметалл, силикон
- Цветбелый, черный