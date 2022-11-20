Характеристики товара
Описание
Потолочный светодиодный светильник из коллекции Solo. Каркас выполнен из качественного металла, а плафоны из акрила. Благодаря пульту управления можно регулировать цветовую температуру. Мощность лампы составляет 61 Вт со световым потоком в 4270 лм. Оригинальный дизайн светильника в виде бабочки отлично дополнит детскую или игровую комнату, а светлый тон каркаса и небольшие габариты не утяжелят пространство.
- Площадь освещения 15 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 61 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 55*55*15,5
Вес брутто: 2,8
Объем: 0,050
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Ширина500 мм
- Длина500 мм
- Диаметр500 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый