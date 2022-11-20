Характеристики товара
Описание
Потолочный светодиодный светильник из коллекции Brass. Светильник в стиле модерн оснащён пультом управления, который позволяет настраивать цветовую температуру в пределах 3000-6500K. Световой поток составляет 3990 лм. Геометрический дизайн гармонично дополнит любой современный интерьер, а небольшие габариты светильника не утяжелят пространство. Площадь освещения 18 кв.м, идеальное решение для спальни, холла или комнаты отдыха.
- Выключатель/Пульт Пульт Д/У
- Площадь освещения 18 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 57 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 55*55*15,5
Вес брутто: 3,5
Объем: 0,050
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Ширина500 мм
- Длина500 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый, черный