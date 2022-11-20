Характеристики товара
Описание
Современная светодиодная подвесная люстра из серии Lama. Основным источником света служит светодиодная лента мощностью 73 Вт со световым потоком в 4080 Лм. Крепление состоит из 3 тросов, которые при необходимости можно отрегулировать по высоте для создания комфортного освещения. Лаконичный светильник Lama с площадью освещения 18 м² оригинальное решение для больших комнат: спальни, гостиной или зала.
- Площадь освещения 18 м2
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 73 Вт.
- Общая мощность светильника 73 Вт.
- Световой поток 4080 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 63*60*13
Вес брутто:
Объем: 0,491
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Диаметр610 мм
- Материалметалл, пластик
- Цветбелый, серебряный