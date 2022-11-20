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Тележка Steyr для горничных - фото 1

Тележка Steyr для горничных

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Характеристики товара

Описание

Каркас тележки изготовлен из зеркальной нержавеющей трубы. Полки изготовлены из листовой зеркальной нержавеющей стали. Стенки тележки выполнены из листа нержавеющей стали. Полки с лицевой и задней стороны закрыты тканевой нейлоновой шторкой. Размер полки 55х70 см., расстояние между полками 22см. Верхняя полка имеет борта для моющих средств. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. Мешки бежевого цвета.

Размер55х140х130(В)
объем товара (м3)1.3
вес, кг.45

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Основные характеристики

  • Высота1300 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина1400 мм
  • Вес45 кг

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