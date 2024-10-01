Товар в корзине. Перейти
Тележка для прачечной из нержавейки Casey - фото 1

Тележка для прачечной из нержавейки Casey

Артикул: CH-067-122
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для горничной Green Hotel 905
Фотография товара Тележка для горничной Green Hotel 905 от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus
Фотография товара Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Каркас из металлической трубы, покрытой порошковой краской. Колеса все поворотные. Диаметр колес 160мм. Колеса с протектором черного цвета. Тележка полностью сварная. Тележка не герметичная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1350 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота950 мм
  • Вес34 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Короб для белья300 л

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки930 мм
  • Глубина упаковки1335 мм
  • Объём упаковки0.60 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л, произведённого компанией ChiedoCover
от26 1909
28 590 ₽Оптовая цена

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л

43
Настоящее фото товара Тележка для прачечной Elle, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Тележка для прачечной Elle

31
Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 850 Safety, произведённого компанией ChiedoCover
105 890
Оптовая цена

Тележка для горничной Magic Hotel 850 Safety

46
Фотография товара Тележка для горничной Magic Hotel 840 Safety от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 840 Safety, произведённого компанией ChiedoCover
96 490
Оптовая цена

Тележка для горничной Magic Hotel 840 Safety

41
Распродажа
Фотография товара Тележка разборная для горничной Layla от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной Layla, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99018
16 990 ₽Оптовая цена

Тележка разборная для горничной Layla

38
Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной Via, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Тележка разборная для горничной Via

47
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Harris, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Harris

37
New
Фотография товара Тележка Laptev для горничных универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Laptev для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Тележка Laptev для горничных универсальная

6
New
Фотография товара Тележка Alexandria для сбора грязного белья и усиленными колесами от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Alexandria для сбора грязного белья и усиленными колесами, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Тележка Alexandria для сбора грязного белья и усиленными колесами

15
New
Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Old, произведённого компанией ChiedoCover
39 890
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Old

8

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди чёрный/синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди чёрный/синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 49023
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди чёрный/синий

9
Фотография товара Стул Oliver Square велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oliver Square велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Oliver Square велюр черный

55
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул Кроссбэк, береза/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Стул Кроссбэк, береза/ черный

33
Фотография товара Стул Barbican от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Barbican, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Стул Barbican

88
Фотография товара Стул Наполеон New жемчужный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New жемчужный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Наполеон New жемчужный, пластиковый

30
Распродажа
Фотография товара Барный стул Хофман, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Хофман, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39012
7 190 ₽Оптовая цена

Барный стул Хофман, бежевый

96
Фотография товара Стул пластиковый Trill Bistrot, агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Trill Bistrot, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул пластиковый Trill Bistrot, агава

36
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)

49
Фотография товара Стул Логан NEW велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан NEW велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул Логан NEW велюр синий

77
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стул деревянный Луиджи орех / шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Луиджи орех / шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Стул деревянный Луиджи орех / шоколад

31
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, Rowan, произведённого компанией ChiedoCover
от22 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки, Rowan

39
New
Фотография товара Тележка разборная для горничной, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Тележка разборная для горничной, бежевая

15
New
Фотография товара Тележка Lugano разборная для горничной, бордовый мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Lugano разборная для горничной, бордовый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Тележка Lugano разборная для горничной, бордовый мешок

6
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Dalton, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Dalton

9
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Hoss, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Hoss

12
New
Фотография товара Тележка Naama Bay для сбора грязного белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Naama Bay для сбора грязного белья, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Тележка Naama Bay для сбора грязного белья

6
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки Dakota от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Dakota, произведённого компанией ChiedoCover
от21 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Dakota

14
New
Настоящее фото товара Тележка Med, произведённого компанией ChiedoCover
21 890
Оптовая цена

Тележка Med

15
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки Sam от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Sam, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Sam

7
New
Фотография товара Тележка - вешало для прачечной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка - вешало для прачечной, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена

Тележка - вешало для прачечной

6

Товар в корзине

Тележка для прачечной из нержавейки Casey
Тележка для прачечной из нержавейки Casey
от 28 390
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди чёрный/синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди чёрный/синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 49023
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди чёрный/синий

9
Фотография товара Стул Oliver Square велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oliver Square велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Oliver Square велюр черный

55
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул Кроссбэк, береза/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Стул Кроссбэк, береза/ черный

33
Фотография товара Стул Barbican от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Barbican, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Стул Barbican

88