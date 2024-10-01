Характеристики товара
Описание
Каркас из металлической трубы, покрытой порошковой краской. Колеса все поворотные. Диаметр колес 160мм. Колеса с протектором черного цвета. Тележка полностью сварная. Тележка не герметичная.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1350 мм
- Ширина600 мм
- Высота950 мм
- Вес34 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Короб для белья300 л
Параметры упаковки
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки930 мм
- Глубина упаковки1335 мм
- Объём упаковки0.60 м3