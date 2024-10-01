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Тележка Puerto Morelos для горничных универсальная из нержавейки - фото 1Тележка Puerto Morelos для горничных универсальная из нержавейки - фото 2

Тележка Puerto Morelos для горничных универсальная из нержавейки

Артикул: CH-066-798
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для горничных из нержавейки с полками для развоза чистого белья и мешком на 200л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из зеркальной нержавеющей трубы. Полки изготовлены из нержавеющей листовой стали имеют борт 2см. Размер полки 50х40 см, расстояние между полками, 35см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота950 мм
  • Вес15 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Короб для белья200 л

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.40 м3

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