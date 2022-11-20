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Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 19.1 - фото 1

Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 19.1

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для белья на 200л. Дно поднимающееся на пружинах. Корпус металл, полимерное покрытие металлик. Грузоподъемность 50кг. Платформа- сетка. Возможна установка мощных колес для работы на улице.

Загрузочная масса сухого белья, кг: 26
Объем, л: 200
Максимальная грузоподъемность, кг: 50
Масса, кг, не более 20

Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 950
ширина 550
высота 950

Размер: 55х95х95(В)
объем товара (м3): 0.5
вес, кг: 25

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина950 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес25 кг

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