Характеристики товара
Описание
Тележка для белья с открывающейся передней и верхней стенкой. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, диаметр 160мм. Тележка полностью сварная.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина550 мм
- Высота1000 мм
- Вес25 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Короб для белья350 л
Параметры упаковки
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки1000 мм
- Глубина упаковки800 мм
- Объём упаковки0.45 м3