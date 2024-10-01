Характеристики товара
Описание
Тележка для белья, вместительная, больших размеров, очень удобная ,не требующая много места при хранении. Может применяться во многих отраслях: для прачечных, больниц, спортклубов, гостиниц, швейной промышленности и почтовых отделений. Все мешки съемные.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина500 мм
- Высота1000 мм
- Вес12 кг
- Материалнержавеющая сталь
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.30 м3