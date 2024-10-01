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Тележка для прачечной из нержавейки Harper

Артикул: CH-067-058
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для белья, вместительная, больших размеров, очень удобная ,не требующая много места при хранении. Может применяться во многих отраслях: для прачечных, больниц, спортклубов, гостиниц, швейной промышленности и почтовых отделений. Все мешки съемные.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес12 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.30 м3

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