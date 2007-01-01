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Настоящее фото товара Стул Шелли черный/ткань бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Шелли черный/ткань бежевый
6 оценок
7 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Шелли черный/ткань бежевый - фото 1Стул Шелли черный/ткань бежевый - фото 2

Стул Шелли черный/ткань бежевый

Артикул: CH-089-011
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Это легкие и прочные стулья, которые легко перемещать на кухне и которые оставляют место для жизни, а не для мебели. При этом они гораздо прочнее и качественней, чем обычные стулья. Выдерживают вес свыше 200 кг (для постоянной нагрузки рекомендуется не более 130 кг), обивка из дорогого износостойкого велюра, эргономичный и очень удобный каркас

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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