Характеристики товара
Описание
Материал - искусственная кожа PU "PEGASO" (экокожа для пошива автомобильных чехлов и обивки мебели).
Изначально в качестве покрытия применялась только натуральная кожа, однако её дорогая стоимость и гуманные соображения привели к тому, что был создан кожзам. Искусственный кожзаменитель, например кожа на ХБ основе или экокожа – отличный вариант, поскольку материал намного доступнее, при этом надежный и позволяющий добиться эстетической привлекательности.
Экокожа для мебели и автомобильных чехлов: особенности материала.
Искусственная кожа является двухслойным материалом, основанием является полотно с тканой структурой, поверх него наносится полимерный слой. Именно полимеру придается желаемый тон, и с его помощью создают имитацию кожи, интересную фактуру и рисунок. Сейчас применяются различные виды полимеров, в том числе белки, полиэтилен, целлюлоза и каучук.
Кожа PU совершенно не похожа на стандартный дермантин и имеет целый ряд преимуществ:
- полиуретановая кожа (ПУ) за счет покрытия получает возможность сопротивляться растяжению, надолго сохраняет свой внешний вид и не вытирается;
- глянцевая и матовая кожа окрашивается в популярные оттенки и дает гораздо больше возможностей работы над предметами интерьера по сравнению с натуральной кожей;
- экокожа имеет в несколько раз меньшую массу, по сравнению с дермантином, при этом ее качество выше;
- продажа материала растет также за счет экологичности, покрытие безопасно для здоровья;
- известна устойчивость экокожи, она сохраняет первоначальную прочность, мягкость, и не портится от холода, жары, перепадов температур;
- эстетичность, красивая структура, долговечность, все это про экокожу PEGASO. При этом материал обходится достаточно дешево, поэтому кожа для мебельных производителей очень востребована;
- материал не страдает от растяжений и не склонен к покрытию трещинами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина40000 мм
- Ширина1400 мм
- Материалэкокожа
- Плотность0,8 г/м²
- Состав65% PU, 30% PES, 5% CO
- Тип тканимебельные, авто ткани
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет