Настоящее фото товара Ткань Pegaso, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Ткань Pegaso, экокожа
7 оценок
490
Ткань Pegaso, экокожа - фото 1Ткань Pegaso, экокожа - фото 2Ткань Pegaso, экокожа - фото 3Ткань Pegaso, экокожа - фото 4Ткань Pegaso, экокожа - фото 5Ткань Pegaso, экокожа - фото 6Ткань Pegaso, экокожа - фото 7Ткань Pegaso, экокожа - фото 8Ткань Pegaso, экокожа - фото 9Ткань Pegaso, экокожа - фото 10Ткань Pegaso, экокожа - фото 11Ткань Pegaso, экокожа - фото 12Ткань Pegaso, экокожа - фото 13Ткань Pegaso, экокожа - фото 14Ткань Pegaso, экокожа - фото 15Ткань Pegaso, экокожа - фото 16Ткань Pegaso, экокожа - фото 17
Ткань Pegaso, экокожа

Артикул: CH-080-751
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина40000 мм
  • Ширина1400 мм
  • Материалэкокожа
  • Плотность0,8 г/м²
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал - искусственная кожа PU "PEGASO" (экокожа для пошива автомобильных чехлов и обивки мебели).

Изначально в качестве покрытия применялась только натуральная кожа, однако её дорогая стоимость и гуманные соображения привели к тому, что был создан кожзам. Искусственный кожзаменитель, например кожа на ХБ основе или экокожа – отличный вариант, поскольку материал намного доступнее, при этом надежный и позволяющий добиться эстетической привлекательности.

Экокожа для мебели и автомобильных чехлов: особенности материала.

Искусственная кожа является двухслойным материалом, основанием является полотно с тканой структурой, поверх него наносится полимерный слой. Именно полимеру придается желаемый тон, и с его помощью создают имитацию кожи, интересную фактуру и рисунок. Сейчас применяются различные виды полимеров, в том числе белки, полиэтилен, целлюлоза и каучук.

Кожа PU совершенно не похожа на стандартный дермантин и имеет целый ряд преимуществ:

  • полиуретановая кожа (ПУ) за счет покрытия получает возможность сопротивляться растяжению, надолго сохраняет свой внешний вид и не вытирается;
  • глянцевая и матовая кожа окрашивается в популярные оттенки и дает гораздо больше возможностей работы над предметами интерьера по сравнению с натуральной кожей;
  • экокожа имеет в несколько раз меньшую массу, по сравнению с дермантином, при этом ее качество выше;
  • продажа материала растет также за счет экологичности, покрытие безопасно для здоровья;
  • известна устойчивость экокожи, она сохраняет первоначальную прочность, мягкость, и не портится от холода, жары, перепадов температур;
  • эстетичность, красивая структура, долговечность, все это про экокожу PEGASO. При этом материал обходится достаточно дешево, поэтому кожа для мебельных производителей очень востребована;
  • материал не страдает от растяжений и не склонен к покрытию трещинами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина40000 мм
  • Ширина1400 мм
  • Материалэкокожа
  • Плотность0,8 г/м²
  • Состав65% PU, 30% PES, 5% CO
  • Тип тканимебельные, авто ткани
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

С этим товаром покупают

Фотография товара Турецкий ковёр синтетический Dblue Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковёр синтетический Dblue Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Турецкий ковёр синтетический Dblue Blue

42
Фотография товара Бельгийский ковёр синтетический «COTTAGE KIDS» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бельгийский ковёр синтетический «COTTAGE KIDS», произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Бельгийский ковёр синтетический «COTTAGE KIDS»

31
Фотография товара Турецкий ковер шерстяной «TOUCH ME LONG» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковер шерстяной «TOUCH ME LONG», произведённого компанией ChiedoCover
от195 990
Оптовая цена

Турецкий ковер шерстяной «TOUCH ME LONG»

41
Фотография товара Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка MLT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка MLT, произведённого компанией ChiedoCover
от1 012 490
Оптовая цена

Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка MLT

31
Настоящее фото товара Индийский ковёр хлопковый «HAPPY DAY», произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена

Индийский ковёр хлопковый «HAPPY DAY»

31
Фотография товара Индийский ковёр из эвкалиптового шелка «SALONE DI MILANO» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр из эвкалиптового шелка «SALONE DI MILANO», произведённого компанией ChiedoCover
от291 590
Оптовая цена

Индийский ковёр из эвкалиптового шелка «SALONE DI MILANO»

32
Фотография товара Индийский ковёр хлопковый «HAPPY DAYS» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр хлопковый «HAPPY DAYS», произведённого компанией ChiedoCover
от61 390
Оптовая цена

Индийский ковёр хлопковый «HAPPY DAYS»

42
Фотография товара Индийский ковёр шерстяной «Roses» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр шерстяной «Roses», произведённого компанией ChiedoCover
от530 590
Оптовая цена

Индийский ковёр шерстяной «Roses»

50
Фотография товара Бельгийский ковёр из вискозы «CARLUCCI» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бельгийский ковёр из вискозы «CARLUCCI», произведённого компанией ChiedoCover
от98 390
Оптовая цена

Бельгийский ковёр из вискозы «CARLUCCI»

34
Фотография товара Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка Gray Gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка Gray Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от269 990
Оптовая цена

Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка Gray Gold

35

