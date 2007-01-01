Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник в классическом стиле. Оригинальный и лаконичный дизайн в металлическом каркасе с хрустальными плафонами. В качестве источника света можно использовать лампы накаливания или ЛЭД с цоколем Е14. Вся конструкция надежно крепится на планку. Данная модель станет отличным дополнением для кухни, холла или гостиной. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина270 мм
- Глубина270 мм
- Высота2230 мм
- Вес2.25 кг
- Материалметалл, хрусталь
- Количество ламп3
- Мощность120 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветпрозрачный, хромированный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки210 мм
- Высота упаковки170 мм
- Вес упаковки2.48 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет