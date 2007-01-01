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Настоящее фото товара Торшер Финиал Шагги, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Торшер Финиал Шагги, зеленый
12 оценок
8 99026
11 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Торшер Финиал Шагги, зеленый - фото 1Торшер Финиал Шагги, зеленый - фото 2Торшер Финиал Шагги, зеленый - фото 3Торшер Финиал Шагги, зеленый - фото 4Торшер Финиал Шагги, зеленый - фото 5
Распродажа

Торшер Финиал Шагги, зеленый

Артикул: CH-087-221
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота1630 мм
  • Вес4.74 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Торшер изысканный элемент дизайна для вашего интерьера. Привлекает внимание своим стильным и элегантным дизайном, вдохновленным культовыми формами, популярными у знаменитого дизайнера Луи Пульсена. Металлический плафон состоит из нескольких изогнутых слоев, визуально напоминающий цветок. Зеленый цвет внешней стороны плафона прекрасно контрастирует с белым внутренним покрытием, что добавляет светильнику роскошный вид. Светильник оснащен одной лампой с цоколем Е27 и мощностью 40 Вт, который обеспечивает достаточно яркое и равномерное освещение для площади до 3 кв.м. Дополнительная особенность регулируемый плафон, позволяющий направлять свет в нужную вам сторону, создавая комфортную атмосферу в любом помещении. Идеально подходит для спальни, гостиной или детской комнаты, создавая атмосферу уюта и современного стиля. Его элегантный внешний вид и высокая функциональность делают его отличным выбором для любой комнаты вашего дома или офиса. В комплект входят светильник, паспорт, упаковка и схема для удобства монтажа.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота1630 мм
  • Вес4.74 кг
  • Материалметалл
  • Количество ламп1
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки145 мм
  • Вес упаковки6.14 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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