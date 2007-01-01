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Настоящее фото товара Односпальная диван кушетка Биго, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
Односпальная диван кушетка Биго, фиолетовый
9 оценок
170 490
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Односпальная диван кушетка Биго, фиолетовый - фото 1Односпальная диван кушетка Биго, фиолетовый - фото 2Односпальная диван кушетка Биго, фиолетовый - фото 3Односпальная диван кушетка Биго, фиолетовый - фото 4

Односпальная диван кушетка Биго, фиолетовый

Артикул: CH-087-738
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2030 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота900 мм
  • Глубина сиденья900 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Такая стильная и обольстительная кушетка станет настоящим украшением интерьера, создавая роскошную и богатую атмосферу. В спальне без такой кушетки просто не обойтись! Именно в этом помещении ее функционал проявляется в полной мере!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2030 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота900 мм
  • Глубина сиденья900 мм
  • Материалмассив березы
  • Цветфиолетовый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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